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Підсумки "Рамштайну": Швеція передасть Україні танки Leopard, а Норвегія - системи NASAMS
Міністр оборони США Ллойд Остін, який головував на десятій зустрічі у форматі "Рамштайн", підбив підсумки засідання. Очільник Пентагону високо оцінює результати роботи Контактної групи з питань оборони України.
Про це він заявив під час брифінгу за результатами десятого "Рамштайну".
Зокрема, за словами Остіна, уряд Швеції ухвалив рішення про передачу Україні десяти танків Leopard 2 у рамках підготовки до майбутнього контрнаступу. Заявив міністр і про передачу країною ключових засобів ППО, однак яких саме - він не уточнив.
Тим часом, Норвегія у партнерстві зі США передає Україні 2 системи протиповітряної оборони NASAMS. Нідерланди та Словенія продовжують гарантувати постачання необхідного озброєння, реагуючи на безпосередні потреби українців.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Україна не може гаяти часу. І сьогодні я чітко почув, що наші колеги-члени Контактної групи також усвідомлюють необхідність швидко та в повній мірі виконати наші зобов’язання", - заявив Остін.
Тож, серед іншого, партнери допомагатимуть Україні танками, БМП та іншою бронетехнікою, а також проведенням навчань для українських військових.
Раніше підсумки десятого "Рамштайну" підбив міністр оборони України Олексій Резніков. Політик заявив, що зустріч вселяє оптимізм щодо посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів, навчання та формування "броньованого кулака".