Ізраїль погодився поставити Україні системи захисту від іранських дронів, - ЗМІ

Ізраїль схвалив експортні ліцензії на ймовірний продаж Україні систем захисту від безпілотників. Вони можуть допомогти ЗСУ у протидії іранським дронам, які використовують російські війська.

Про це виданню Axios заявили три ізраїльські та українські чиновники.

За словами інсайдерів, ліцензії були затверджені міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом та міністром закордонних справ країни Елі Коеном ще у середині лютого. Тоді за наказом Нетаньягу Ізраїль переглядав свою політику щодо війни РФ проти України.

Глава МЗС Ізраїлю Коен повідомив президента України Зеленського про схвалення експортних ліцензій під час візиту до Києва 15 лютого, - пише видання.

Український посадовець повідомив Axios, що делегація Міністерства оборони України нещодавно відвідала Ізраїль, щоб ознайомитися з деталями ліцензій. Запропоновані системи мають радіус дії близько 25 миль і можуть розташовуватися поряд з електростанціями чи іншими об'єктами критичної інфраструктури, - повідомляє українське джерело. Однак угоду ще не підписано.

"Міністерство оборони України зацікавлене у цих системах, але вони вважаються менш важливими, оскільки Україні вдавалося перехоплювати безпілотники у 75-90% випадків. Що нам справді потрібно, так це система захисту від балістичних ракет", - пише Axios з посиланням на українських інформаторів.

Своєю чергою, ізраїльська сторона запевнила видання, що схвалення експортних ліцензій не є зміною політики країни. Оскільки системи призначені для оборони і не використовують "бойовий вогонь".

Один із ізраїльських чиновників додав, що, ймовірно, Ізраїль схвалив ліцензії, зокрема, щоб побачити, як на практиці працюють системи захисту проти іранських дронів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав Ізраїль допомогти Україні у боротьбі з атаками іранських дронів-камікадзе ще у жовтні 2022 року.

Тим часом, влада Ізраїлю вперше заявила про готовність розглянути можливість надання озброєння для України лише у лютому. Зокрема, йшлося про славнозвісну і унікальну систему протиповітряної оборони "Залізний купол".

Зрештою, Ізраїль досі утримується від надання Україні зброї, остерігаючись конфлікту із Росією, яка підтримує військову присутність у Сирії. Утім, країна надає гуманітарну допомогу та стала першою державою, яка з початку війни розгорнула в Україні польовий госпіталь.