"Чи не час обрати, з ким ви?": Зеленський закликав Ізраїль допомогти проти іранських дронів

Президент Володимир Зеленський закликає Ізраїль допомогти Україні у боротьбі з атаками іранських безпілотників-камікадзе, а також ракет, які наразі Росія замовила у Ірану. Про це він сказав, звертаючись до учасників Саміту демократії Haaretz.

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"На Ставці [верховного головнокомандувача] дедалі частіше звучать слова, які постійно звучать і в Ізраїлі, коли ви говорите про виживання своєї держави. Це слова "Іран", "іранські". Щоразу вони означають те, що ви всі повністю розумієте. Вони означають смертельну загрозу", - підкреслив президент.

Зеленський, зокрема, нагадав про атаку РФ 17 жовтня, коли внаслідок застосування іранського дрону був зруйнований історичний будинок на вулиці Жилянській в центрі Києва та загинуло п'ятеро людей.

"Україна тепер постійно зазнає таких російських терористичних атак. Мерзенний звук польоту іранських дронів щоночі лунає в нашому небі. Загалом, за даними нашої розвідки, Росія замовила в Ірані близько 2 тисяч "Шахідів" – одного виду іранської терористичної зброї. А ще – ракети, ще інші дрони. Іранські інструктори приїхали, щоб навчати росіян користуватися дронами", - вказав він.

Глава держави констатував, що в України немає свого "Залізного купола" і загалом немає сучасної та ефективної системи ППО й ПРО, яка могла б убезпечити українське небо.

За словами президента, Росія за вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти України, але її запас ракет скорочується.

"Ось чому Росія пішла шукати доступну зброю по інших країнах для продовження терору. Знайшла в Ірані. У мене запитання до вас: як ви думаєте, а чим Росія платить Ірану за це? Невже Іран зацікавили просто гроші? Вірогідно, зовсім не гроші, а російське сприяння іранській ядерній програмі. Вірогідно, саме такий сенс їхнього альянсу", - заявив Зеленський.

На думку глави держави, такий альянс просто не відбувся б, якби свого часу ізраїльські політики ухвалили лише одне рішення, про яке просила Україна.

"Щоразу, коли ми в Україні на засіданнях Ставки верховного головнокомандувача обговорюємо російський ракетний і дроновий терор, ми говоримо й про наших партнерів, які вже допомагають чи можуть нам допомогти захистити небо. На жаль, слова "Ізраїль", "ізраїльські" при цьому не звучать. Звичайно, це рішення вашої держави, ваших урядів", - дорікнув президент.

Як зазначив Зеленський, схоже, що таке рішення було ухвалене ще давно – у 2014 році, коли Росія почала агресію проти України і Україна просила Ізраїль про допомогу.

"Рішення "не дратувати" Кремль, не допомагати Україні реально. Я підкреслюю: ще з 2014 року ми просили Ізраїль про допомогу. Але така тяглість політиків. Хоча якби ми одразу могли убезпечити наше небо, коли зіткнулися з ракетною й дроновою загрозою, у Росії зараз не було б навіть мотиву йти в Іран і щось пропонувати йому в обмін на сприяння в терорі. Але так сталося", - сказав він.

Глава держави зазначив, що й зараз можна позбавити сенсу такий російсько-іранський альянс, якщо діяти разом з Ізраїлем, і закликав замислитися, чи не настав вже час для дій з боку останнього.

"Нам допомагають багато демократичних країн. Але ми хотіли б і вашої допомоги. Я щиро дякую вам за нагороду, якою ви відзначили цю нашу боротьбу. Але чи не час і вашій державі обрати, з ким ви? З демократичним світом, який пліч-о-пліч бореться проти екзистенційної загрози своєму існуванню? Чи з тими, хто заплющує очі на російський терор навіть тоді, коли ціною продовження терору є повна руйнація глобальної безпеки?" - задав питання Зеленський.

За словами президента це запитання насправді не про політику, а про цінності, які все ж об'єднують Україну з Ізраїлем навіть тоді, коли в політиці їхні позиції не збігаються.

Нагадаємо також, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України виявило, що окрім радників із застосування БПЛА, Іран почав поставляти Росії й бронежилети та шоломи свого виробництва.