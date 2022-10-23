Іранські інструктори у Білорусі допомагають запускати дрони по Україні

Іранських інструкторів привезли до Білорусі, вони координують запуски дронів-камікадзе Shahed-136 по об’єктах інфраструктури в Україні. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"В селі Микулічі, що в Гомельській області, помічена група іранських інструкторів, офіцерів КВІР ІРІ, які перебувають під посиленою охороною російських нацгвардійців та офіцерів ФСБ. За інформацією від білоруських партизанів, саме ці інструктори координували запуски БПЛА Shahed-136 по об’єктах інфраструктури Київщини та північних та західних областях України", - йдеться в повідомленні.

За інформацією центру, росіяни повністю перебрали на себе контроль над авіабазами у Барановичах та Ліді та продовжують використовувати їх для нанесення ударів по території України.

Нагадаємо, Центр національного спротиву раніше повідомляв, що росіяни привезли іранських інструкторів на окуповані території Херсонської області та Криму, щоб навчитись використовувати дрони-камікадзе Shahed-136.

Зазначимо, що Сполучені Штати Америки звинуватили Тегеран у постачанні безпілотників Росії для використання у війні в Україні ще в липні, але тоді іранська влада заперечувала це.

Після того, як ЗСУ ліквідували перший БПЛА Shahed-136 іранського виробництва в районі Куп’янська, президент Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ відреагувати на факти використання російськими військами озброєння іранського виробництва. МЗС оперативно прийняло рішення позбавити акредитації посла Ірану.

Згодом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав на розгляд президентові Володимиру Зеленському пропозицію розірвати дипломатичні відносини з Іраном через постачання країною зброї Росії.