Иранские инструкторы в Беларуси помогают запускать дроны по Украине

Иранских инструкторов привезли в Беларусь, они координируют запуск дронов-камикадзе Shahed-136 по объектам инфраструктуры в Украине. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"В селе Микуличи, что в Гомельской области, замечена группа иранских инструкторов, офицеров КСИР ИРИ, которые находятся под усиленной охраной российских нацгвардейцев и офицеров ФСБ. По информации от белорусских партизан, именно эти инструкторы координировали запуски БПЛА Shahed-136 по инфраструктурных объектах Киевщины и северных и западных областей Украины", - говорится в сообщении.

По информации центра, россияне полностью взяли на себя контроль над авиабазами в Барановичах и Лиде и продолжают использовать их для нанесения ударов по территории Украины.

Напомним, Центр национального сопротивления ранее сообщал, что россияне привезли иранских инструкторов на оккупированные территории Херсонской области и Крыма, чтобы научиться использовать дроны-камикадзе Shahed-136.

Отметим, что Соединенные Штаты Америки обвинили Тегеран в поставке беспилотников России для использования в войне в Украине еще в июле, но тогда иранские власти отрицали это.

После того, как ВСУ ликвидировали первую БПЛА Shahed-136 иранского производства в районе Купянска, Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства. МИД оперативно приняло решение лишить аккредитации посла Ирана.

Впоследствии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подал на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном из-за снабжения страной оружия России.