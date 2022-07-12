Иран планирует поставить России беспилотники

Правительство Ирана готовится уже в ближайшее время передать стране-агрессору РФ до нескольких сотен беспилотников, а также планирует обучать российских военных.

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Об этом заявил во время брифинга в Белом доме советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет Reuters.

"По нашим данным, правительство Ирана готовится передать России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе ударных, в ускоренном порядке", – отметил Салливан.

Он подчеркнул, что по разведданным, Иран готовится начать обучение российских военных для работы с этими системами в июле.

По его словам, пока неясно, начала ли иранская сторона поставки этих дронов в Россию.

"США продолжат поддерживать Украину и ее эффективную оборону, а любые попытки России стереть Украину с карты мира не принесут ей успеха", – отметил советник президента США.

Отметим, в российско-украинской войне беспилотные летательные аппараты сыграли ключевую роль для обеих сторон. БПЛА оказались уязвимыми как для сбивания, так и для электронных помех.

В разведке Британии подчеркивают, что Россия испытывает нехватку подходящих разведывательных БПЛА из-за ограничений ее внутренних производственных мощностей в результате санкций.

Напомним, министр обороны Алексей Резников отмечает необходимость наращивания поставок Украине американских артиллерийских систем дальнего действия HIMARS. Также Украина очень нуждается в бронетехнике, включая танки, а также в большем количестве беспилотных летательных аппаратов.