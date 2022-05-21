России не хватает беспилотников, - разведка Британии

В российско-украинской войне беспилотные летательные аппараты сыграли ключевую роль для обеих сторон. БПЛА оказались уязвимыми как для сбивания, так и для электронных помех.

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Об этом говорится в отчете британской разведки.

"Россия попыталась реализовать концепцию "разведывательного удара", которую она усовершенствовала в Сирии. При ней используются разведывательные БПЛА для определения целей, которые потом поражаются авиацией или артиллерией", - говорится в сообщении.

В разведке Британии подчеркивают, что Россия, вероятно, испытывает нехватку подходящих разведывательных БПЛА для выполнения этой задачи, что усугубляется ограничениями ее внутренних производственных мощностей в результате санкций.

"Российские самолеты в основном продолжают избегать полетов над украинской территорией - вероятно, из-за угрозы со стороны украинских зенитно-ракетных комплексов", - отметили в британской разведке.

Если Россия продолжит терять беспилотники нынешними темпами, возможности разведки, наблюдения и рекогносцировки российских сил будут еще больше ухудшаться, что негативно скажется на оперативной эффективности.

Отметим, публично о прекращении работы в РФ и Украине объявил крупный китайский производитель дронов SZ DJI Technology Co.