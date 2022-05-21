Росії не вистачає безпілотників, - розвідка Британії

У російсько-українській війні безпілотні літальні апарати відіграли ключову роль для обох сторін. БПЛА виявились уразливими як для збивання, так і для електронних перешкод.

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Про це йдеться у звіті британської розвідки.

"Росія спробувала реалізувати концепцію "розвідувального удару", яку вона вдосконалила в Сирії. При ній використовуються розвідувальні БПЛА для визначення цілей, які потім уражаються авіацією чи артилерією", - йдеться у повідомленні.

У розвідці Британії наголошують, що Росія, ймовірно, відчуває нестачу відповідних розвідувальних БПЛА для виконання цього завдання, що посилюється обмеженнями її внутрішніх виробничих потужностей внаслідок санкцій.

"Російські літаки здебільшого продовжують уникати польотів над українською територією – ймовірно, через загрозу з боку українських зенітно-ракетних комплексів", - зазначили у британській розвідці.

Якщо Росія продовжить втрачати безпілотники нинішніми темпами, можливості розвідки, спостереження та розвідки російських сил ще більше погіршуватимуться, що негативно позначиться на оперативній ефективності.

Зазначимо, публічно про припинення роботи в РФ та Україні оголосив великий китайський виробник дронів SZ DJI Technology Co.