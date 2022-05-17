Росія найближчими тижнями посилить масовані артудари, - розвідка Великобританії.

За даними розвідки Міноборони Великобританії, у Чернігівській області під час наступу росіяни зруйнували близько 3,5 тисячі будівель, при цьому 80% з них — житлові будинки.

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Масштаб цієї шкоди свідчить, що Росія готова невибірково використовувати артилерію проти населених пунктів. Про це йдеться у звіті британської розвідки.

У британській розвідці дійшли висновку, що Росія вдається до таких дій, оскільки не хоче ризикувати літаками. І попереджають, що найближчими тижнями Росія, швидше за все, продовжить масовані артилерійські удари, намагаючись активізувати наступ на Донбасі.

Нагадаємо, що американський учений Лінкольн Мітчелл вважає, що через невдачі російської армії в Україні лідер країни-агресора РФ Володимир Путін може наказати напасти на Грузію.