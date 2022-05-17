РФ завдала ракетного удару по Чернігівській області: є загиблі та багато поранених

Російські військові вранці 17 травня завдали ракетних ударів по селищу Десна Чернігівської області. Про це повідомив губернатор регіону В'ячеслав Чаус у своєму Facebook.

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"Там працюють рятувальники, правоохоронні органи. Попередньо є загиблі та багато поранених", - розповів голова ОДА.

Докладнішу інформацію Чаус повідомить пізніше. Він також зазначив, що новий удар по регіону лише підтверджує, що війна для Чернігівської області не закінчилася, тож губернатор закликає жителів регіону реагувати на повітряну тривогу.

Раніше, 16 травня, російський снаряд потрапив до складу на території Харківщини, де, за попередньою інформацією, зберігалася аміачна селітра.

Тоді жителі півночі Донецької області бачили великий стовп диму, який був червоного кольору.