На Харківщині снаряд потрапив у склад з аміачною селітрою

16 травня російський снаряд потрапив у склад на території Харківщини, де, за попередньою інформацією, зберігалася аміачна селітра. Жителі півночі Донецької області бачили великий стовп диму, який був червоного кольору.

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Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, вибух у Харківській області не становить загрози місцевому населенню.

"Аміачна селітра не відноситься до небезпечних хімічних речовин, а найбільша концентрація її після вибуху – у хмарі, що досягає 200-500 метрів від епіцентру. Загрози для населення цей вибух не несе. Населені пункти Донецької області до зони поширення хмари не потрапляють", - зазначив він.

Наразі фахівці встановлюють, які збитки були завдані навколишньому середовищу.

Кириленко запевнив, що "ситуація під контролем"

Окупанти не вперше завдають ударів по складах з агрохімікатами.

Так, 5 квітня на Тернопільщині уламки ракети впали на склад мінеральних добрив.

Раніше під удар військ РФ потрапило ПАТ "Сумихімпром", внаслідок обстрілу було пошкоджено резервуар з аміаком. Але наслідки вдалося швидко усунути .