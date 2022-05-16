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В Харьковской области снаряд попал в склад с аммиачной селитрой
16 мая российский снаряд попал в склад на территории Харьковщины, где, по предварительной информации, хранилась аммиачная селитра.
Жители севера Донецкой области видели большой столб дыма, который был красного цвета.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
По его словам, взрыв в Харьковской области не представляет угрозы местному населению.
"Аммиачная селитра не относится к опасным химическим веществам, а наибольшая концентрация ее после взрыва – в облаке, достигающем 200-500 метров от эпицентра. Угрозы для населения этот взрыв не несет. Населенные пункты Донецкой области в зону распространения облака не попадают", — отметил он.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Сейчас специалисты устанавливают, какой ущерб был причинен окружающей среде.
Кириленко заверил, что "ситуация под контролем".
Оккупанты не первый раз наносят удары по складам с агрохимикатами.
Так, 5 апреля в Тернопольской области обломки ракеты упали на склад минеральных удобрений.
Ранее под удар войск РФ попало ПАО "Сумыхимпром", в результате обстрела был поврежден резервуар с аммиаком. Но последствия удалось быстро устранить.