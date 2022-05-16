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В Харьковской области снаряд попал в склад с аммиачной селитрой

В Харьковской области снаряд попал в склад с аммиачной селитрой
В Харьковской области снаряд привел ко взрыву на складе с аммиачной селитрой

16 мая российский снаряд попал в склад на территории Харьковщины, где, по предварительной информации, хранилась аммиачная селитра.

Жители севера Донецкой области видели большой столб дыма, который был красного цвета.

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Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, взрыв в Харьковской области не представляет угрозы местному населению.

"Аммиачная селитра не относится к опасным химическим веществам, а наибольшая концентрация ее после взрыва – в облаке, достигающем 200-500 метров от эпицентра. Угрозы для населения этот взрыв не несет. Населенные пункты Донецкой области в зону распространения облака не попадают", — отметил он.

Сейчас специалисты устанавливают, какой ущерб был причинен окружающей среде.

Кириленко заверил, что "ситуация под контролем".

Оккупанты не первый раз наносят удары по складам с агрохимикатами.

Так, 5 апреля в Тернопольской области обломки ракеты упали на склад минеральных удобрений.

Ранее под удар войск РФ попало ПАО "Сумыхимпром", в результате обстрела был поврежден резервуар с аммиаком. Но последствия удалось быстро устранить.

Автор:
Светлана Манько