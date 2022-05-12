Минприроды запустило полезный онлайн-сервис: уменьшит панику при ударах РФ по нефтебазам

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов запустило веб-сайт и мобильное приложение "ЭкоУгроза": ресурс позволит оперативно узнавать достоверную информацию о состоянии воздуха, воды, почвы и другие экологические данные по той или иной местности.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Большинству из нас знакома ситуация, когда после новостей об авиаударах по нефтебазам или подрыве цистерн с химикатами начинаешь быстро искать информацию об экологической опасности рядом. В условиях активных боевых действий на территории Украины и информационной войны мы понимаем, что украинцам важно иметь в смартфоне единственный официальный источник проверенной информации", - прокомментировал министр Руслан Стрелец.

В "ЭкоУгрозе" можно выбрать на интерактивной карте Украины место, по которому посмотреть данные мониторинговых систем по качеству воздуха и уровню радиационного загрязнения.

Указаны там также температура и влажность воздуха. Всего ресурс использует данные с 749 станций мониторинга качества воздуха и 628 постов контроля радиационного состояния на подконтрольной Украине территории.

Кроме того, на сайте будут отображаться актуальные факты экологических угроз, вызванных российскими оккупантами. Для удобства в приложении будет доступна функция вызова экстренных служб.

Украинцы также могут сообщать обо всех фактах экологических преступлений против окружающей среды, свидетелями которых они стали. К примеру, о горении военной техники; пожарах в лесу; разливе нефтепродуктов или ядовитых веществ в грунт или водоем; выбросе в атмосферу ядовитых веществ (хлор, аммиак, сероводород, синильная кислота, азотная кислота).

"Присоединяйтесь в ряды "экологического батальона". Давайте вместе выявлять и фиксировать все преступления против окружающей среды, которые совершает оккупант на нашей земле. Эти данные необходимы для быстрого устранения последствий, а также будут использованы для взыскания с РФ всего нанесенного Украине ущерба", – отметил Стрелец.

Напомним, что еще в самом начале полномасштабной войны с Россией министр анонсировал подготовку иска против РФ в Международный суд ООН о возмещении ущерба окружающей среде.