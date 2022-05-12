Мінприроди запустило корисний онлайн-сервіс: зменшить паніку при ударах РФ по нафтобазах

Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів запустило веб-сайт та мобільний додаток "ЕкоЗагроза": ресурс дозволить оперативно дізнаватися достовірну інформацію про стан повітря, води, ґрунту та інші екологічні дані по тій чи іншій місцевості.

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"Більшості з нас знайома ситуація, коли після новин про авіаудари по нафтобазам або підрив цистерн з хімікатами, починаєш швидко шукати інформацію про екологічну небезпеку поряд. В умовах активних бойових дій на території України та інформаційної війни, ми розуміємо, що українцям важливо мати у СМАРТФОНІ єдине офіційне джерело перевіреної інформації", - прокоментував міністр Руслан Стрілець.

В "ЕкоЗагрозі" можна вибрати на інтерактивній карті України місце, за яким подивитися дані моніторингових систем щодо якості повітря та рівня радіаційного забруднення.

Вказані там також температура та вологість повітря. Загалом ресурс використовує дані з 749 станцій моніторингу якості повітря та 628 постів контролю радіаційного стану на підконтрольній Україні території.

Крім того, на сайті відображатимуться актуальні факти екологічних загроз, спричинених російськими окупантами. Для зручності в програмі буде доступна функція виклику екстрених служб.

Українці також можуть повідомляти всі факти екологічних злочинів проти навколишнього середовища, свідками яких вони стали. Наприклад, про горіння військової техніки; пожежи у лісі; розливи нафтопродуктів або отруйних речовин у ґрунт чи водойму; викид в атмосферу отруйних речовин (хлор, аміак, сірководень, синильна кислота, азотна кислота).

"Долучайтесь до лав “екологічного батальйону”. Давайте разом виявляти та фіксувати всі злочини проти довкілля, які чинить окупант на нашій землі. Ці дані необхідні для швидкого усунення наслідків, а також будуть використані для стягнення з рф всіх завданих Україні збитків", – зазначив Стрілець.

Нагадаємо, що ще на початку повномасштабної війни з Росією міністр анонсував підготовку позову проти РФ до Міжнародного суду ООН щодо відшкодування збитків навколишньому середовищу через її агресію.