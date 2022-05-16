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Росія завдала ракетного удару по Одеській області
Окупанти вранці 16 травня знову атакували Одеську область. Місцеві жителі повідомляють про вибухи, також відомо, що у небі над регіоном здійнявся дим.
В ОК "Південь" підтвердили ракетний удар по області.
Відомо, що регіон атакувала ворожа авіація. В результаті вражено об'єкт туристичної інфраструктури, зруйновано будівлі, спалахнула пожежа. На місці працюють рятувальники та слідчо-оперативна група.
Попередньо постраждали 2 дорослих і важко поранена маленька дитина, інформація уточнюється.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, вранці 16 травня у Миколаєві прогриміли вибухи. Незабаром стало відомо, що росіяни атакували один із районів міста, внаслідок ракетного удару сталася пожежа в магазині меблів, також згорів автомобіль. Окрім цього, постраждав газопровід, у житлових будинках пошкоджено вікна.