Россия нанесла ракетный удар по Одесской области — СМИ

Оккупанты утром 16 мая вновь атаковали Одесскую область. Местные жители сообщают о взрывах, также известно, что в небе над регионом поднялся дым.

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В ОК"Юг" подтвердили ракетный удар по области.

Известно, что регион атаковала вражеская авиация. В результате поражен объект туристической инфраструктуры, разрушены здания, вспыхнул пожар. На месте работают спасатели и следственно-оперативная группа.

Предварительно, пострадали 2 взрослых и тяжело ранен маленький ребенок, информация уточняется.

Напомним, утром 16 мая в Николаеве прогремели взрывы. Вскоре стало известно, что россияне атаковали один из районов города, в результате ракетного удара произошел пожар в магазине мебели, также сгорел автомобиль. Кроме этого, пострадал газопровод, в жилых домах повреждены окна.