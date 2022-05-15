ПВО сбила вражескую ракету в Кировоградской области

Силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету в Алексадровской районе Кировоградской области. Об этом на Facebook сообщил глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Райкович.

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"Под утро в Александрийском районе, силами ПВО сбита ракета, летевшая в направлении Кропивницкого! Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы! Вместе мы сильны! Украина победит!", - написал он.

Райкович добавил, что ситуация в громадах региона спокойная и контролированная.

Напомним, в ночь на 15 мая по одному из объектов военной инфраструктуры в Львовской области был нанесен ракетный удар, вследствие чего объект был разрушен.