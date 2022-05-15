- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
ПВО сбила вражескую ракету в Кировоградской области
Силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету в Алексадровской районе Кировоградской области. Об этом на Facebook сообщил глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Райкович.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
"Под утро в Александрийском районе, силами ПВО сбита ракета, летевшая в направлении Кропивницкого! Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы! Вместе мы сильны! Украина победит!", - написал он.
Райкович добавил, что ситуация в громадах региона спокойная и контролированная.
Напомним, в ночь на 15 мая по одному из объектов военной инфраструктуры в Львовской области был нанесен ракетный удар, вследствие чего объект был разрушен.Подписывайтесь на наш Telegram канал