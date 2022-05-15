Во Львовской области под ракетный удар попал военный объект - ОВА

В ночь на 15 мая по одному из объектов военной инфраструктуры во Львовской области был нанесен ракетный удар. Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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По словам главы области, он был нанесен в 4:30. При этом до 8:00 у него не появилось никакой информации о погибших и травмированных. Наличие и характер разрушений уточняются. Других подробностей Козицкий в своем сообщении не приводит.

В свою очередь, как сообщает воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВСУ, из акватории Черного моря российскими войсками 15 мая было нанесено несколько ракетных ударов по Львовской области с целью уничтожения объектов критической инфраструктуры.

Указано, что запуск крылатых ракет осуществлялся предположительно с подводных лодок. Подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад" уничтожены две ракеты.

Напомним, что по Львовской области ракетные удары российская армия наносила уже многократно. В частности, 3 мая в регионе были обстреляны три электроподстанции. Однако по числу погибших наиболее фатальным остается удар по Яворовскому военному полигону, произошедший еще 13 марта. В тот же день Козицкий заявил о 35 погибших и 134 раненых, однако в дальнейшем эта информация публично не обновлялась.

Отметим при этом, что накануне стало известно, что Россия вывела из оккупированного Севастополя в море все подводные лодки проекта "Варшавянка" своего Черноморского флота, оснащенные ракетами "Калибр".

Российское Министерство обороны еще в конце апреля подтвердило, что использует подлодки для нанесения ракетных ударов по территории Украины. Тогда ведомство опубликовало видео, на котором видно, как ракеты "Калибр" вылетают из моря и улетают за горизонт – якобы по украинским военным целям.

Напомним также, что именно львовские десантники, как сообщило на днях командование Десантно-штурмовых войск ВСУ, сбили "в одном из районов выполнения задач" российский ударный вертолет Ми-24.