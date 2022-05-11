Львовские десантники сбили российский ударный вертолет Ми-24

Львовские десантники 10 мая сбили российский ударный вертолет Ми-24 из ПЗРК “Stinger”. В общей сложности на счету ДШВ уже 15 сбитых вертолетов противника.

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Об этом сообщает командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Вчера, в одном из районов выполнения задач, подразделением противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШУ ВС Украины по ПЗРК Stinger был сбит российский ударный вертолет Ми-24", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже пятнадцатый российский вертолет, сбитый именно подразделениями десантно-штурмовых войск ВС Украины за время широкомасштабного вторжения российских войск в Украину.

Напомним, по состоянию на 11 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили уже около 26 тысяч 350 человек. Согласно данным Генштаба ВСУ, самые большие потери противника за минувшие сутки наблюдались на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях.