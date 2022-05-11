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Армия РФ потеряла уже 26 тысяч 350 оккупантов с начала вторжения в Украину, - Генштаб ВСУ
По состоянию на 11 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили уже около 26 тысяч 350 человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Другие потери армии страны-агрессора РФ составили:
- танки – 1187 (+17);
- артиллерийские системы – 528 (+9);
- РСЗО – 185;
- средства ПВО – 87;
- самолеты – 199;
- вертолеты – 160 (+2);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 390 (+10);
- крылатые ракеты – 94;
- корабли/катера – 12;
- автомобильная техника и автоцистерны – 1997 (+17);
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боевые бронированные машины – 2856 (+48);
- специальная техника – 41.
"Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях", – говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Как сообщалось ранее, в Украине начали использовать систему распознавания лиц Clearview AI, которая содержит 10 миллиардов фото, из них 2 миллиарда из российской соцсети “ВКонтакте”. Система помогает идентифицировать погибших и бороться с дезинформацией.
Так как Россия не хочет забирать погибших военных и вернуть их семьям, Кабмин принял постановление об утверждении порядка обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих Российской Федерации, а также незаконных вооруженных формирований.