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Армия РФ потеряла уже 26 тысяч 350 оккупантов с начала вторжения в Украину, - Генштаб ВСУ

Армия РФ потеряла уже 26 тысяч 350 оккупантов с начала вторжения в Украину, - Генштаб ВСУ
Уничтоженная военная техника врага. Фото: ВСУ

По состоянию на 11 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили уже около 26 тысяч 350 человек.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Другие потери армии страны-агрессора РФ составили: 

  • танки – 1187 (+17);
  •  артиллерийские системы – 528 (+9);
  •  РСЗО – 185; 
  • средства ПВО – 87; 
  • самолеты – 199; 
  • вертолеты – 160 (+2); 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 390 (+10); 
  • крылатые ракеты – 94; 
  • корабли/катера – 12; 
  • автомобильная техника и автоцистерны – 1997 (+17); 
  • боевые бронированные машины – 2856 (+48);
  • специальная техника – 41.

"Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях", – говорится  в сообщении.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Как сообщалось ранее, в Украине начали использовать систему распознавания лиц Clearview AI, которая содержит 10 миллиардов фото, из них 2 миллиарда из российской соцсети “ВКонтакте”. Система помогает идентифицировать погибших и бороться с дезинформацией.

Так как Россия не хочет забирать погибших военных и вернуть их семьям, Кабмин принял постановление об утверждении порядка обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих Российской Федерации, а также незаконных вооруженных формирований.

Автор:
Светлана Манько