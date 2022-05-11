Армия РФ потеряла уже 26 тысяч 350 оккупантов с начала вторжения в Украину, - Генштаб ВСУ

По состоянию на 11 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили уже около 26 тысяч 350 человек.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Другие потери армии страны-агрессора РФ составили:

танки – 1187 (+17);

артиллерийские системы – 528 (+9);

РСЗО – 185;

средства ПВО – 87;

самолеты – 199;

вертолеты – 160 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 390 (+10);

крылатые ракеты – 94;

корабли/катера – 12;

автомобильная техника и автоцистерны – 1997 (+17);

боевые бронированные машины – 2856 (+48);



специальная техника – 41.

"Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях", – говорится в сообщении.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Как сообщалось ранее, в Украине начали использовать систему распознавания лиц Clearview AI, которая содержит 10 миллиардов фото, из них 2 миллиарда из российской соцсети “ВКонтакте”. Система помогает идентифицировать погибших и бороться с дезинформацией.

Так как Россия не хочет забирать погибших военных и вернуть их семьям, Кабмин принял постановление об утверждении порядка обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих Российской Федерации, а также незаконных вооруженных формирований.