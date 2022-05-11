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Армія РФ втратила вже 26 тисяч 350 окупантів з початку вторгнення в Україну, - Генштаб ЗСУ
Станом на 11 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становили вже близько 26 тисяч 350 осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Інші втрати армії країни-агресора РФ склали:
- танки - 1187 (+17);
- артилерійські системи – 528 (+9);
- РСЗВ - 185;
- кошти ППО – 87;
- літаки – 199;
- вертольоти – 160 (+2);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 390 (+10);
- крилаті ракети - 94;
- кораблі/катери – 12;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 1997 (+17);
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бойові броньовані машини – 2856 (+48);
- спеціальна техніка – 41.
"Найбільші втрати противника за минулу добу спостерігалися на Новопавлівському, Курахівському та Сєверодонецькому напрямках", – йдеться у повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Як повідомлялося раніше, в Україні почали використовувати систему розпізнавання осіб Clearview AI, яка містить 10 мільярдів фото, з них 2 мільярди з російської соцмережі "ВКонтакті". Система допомагає ідентифікувати загиблих та боротися з дезінформацією.
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