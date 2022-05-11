Армія РФ втратила вже 26 тисяч 350 окупантів з початку вторгнення в Україну, - Генштаб ЗСУ

Станом на 11 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становили вже близько 26 тисяч 350 осіб.

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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Інші втрати армії країни-агресора РФ склали:

танки - 1187 (+17);

артилерійські системи – 528 (+9);

РСЗВ - 185;

кошти ППО – 87;

літаки – 199;

вертольоти – 160 (+2);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 390 (+10);

крилаті ракети - 94;

кораблі/катери – 12;

автомобільна техніка та автоцистерни – 1997 (+17);

бойові броньовані машини – 2856 (+48);



спеціальна техніка – 41.

"Найбільші втрати противника за минулу добу спостерігалися на Новопавлівському, Курахівському та Сєверодонецькому напрямках", – йдеться у повідомленні.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Як повідомлялося раніше, в Україні почали використовувати систему розпізнавання осіб Clearview AI, яка містить 10 мільярдів фото, з них 2 мільярди з російської соцмережі "ВКонтакті". Система допомагає ідентифікувати загиблих та боротися з дезінформацією.

Оскільки Росія не хоче забирати загиблих військових та повернути їх сім'ям, Кабмін прийняв ухвалу про затвердження порядку забезпечення збору тіл (останків) загиблих військовослужбовців Російської Федерації, і навіть незаконних збройних формувань.