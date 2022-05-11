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Армія РФ втратила вже 26 тисяч 350 окупантів з початку вторгнення в Україну, - Генштаб ЗСУ

Армія РФ втратила вже 26 тисяч 350 окупантів з початку вторгнення в Україну, - Генштаб ЗСУ

Станом на 11 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становили вже близько 26 тисяч 350 осіб.

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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Інші втрати армії країни-агресора РФ склали:

  • танки - 1187 (+17);
  • артилерійські системи – 528 (+9);
  • РСЗВ - 185;
  • кошти ППО – 87;
  • літаки – 199;
  • вертольоти – 160 (+2);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 390 (+10);
  • крилаті ракети - 94;
  • кораблі/катери – 12;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 1997 (+17);
  • бойові броньовані машини – 2856 (+48);
  • спеціальна техніка – 41.

"Найбільші втрати противника за минулу добу спостерігалися на Новопавлівському, Курахівському та Сєверодонецькому напрямках", – йдеться у повідомленні.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Як повідомлялося раніше, в Україні почали використовувати систему розпізнавання осіб Clearview AI, яка містить 10 мільярдів фото, з них 2 мільярди з російської соцмережі "ВКонтакті". Система допомагає ідентифікувати загиблих та боротися з дезінформацією.

Оскільки Росія не хоче забирати загиблих військових та повернути їх сім'ям, Кабмін прийняв ухвалу про затвердження порядку забезпечення збору тіл (останків) загиблих військовослужбовців Російської Федерації, і навіть незаконних збройних формувань.

Автор:
Світлана Манько