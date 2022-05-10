В ассоциации заготовителей металлолома "взвесили" уничтоженную бронетехнику

Украинские ломозаготовители оценивают общий объем военной техники и снаряжения, которые могут быть переведены в категорию металлолома, в 18-20 тысяч тон.

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Об этом заявил исполняющий обязанности главы Экспертно-научного совета Украинской ассоциации вторичных металлов ("УАВтормет") Александр Шейко.

В ассоциации разработали специальную методику расчетов потенциальных объемов металлолома, который может образоваться в результате утилизации военной техники. Методика учитывает долю поврежденной украинской и трофейной техники, которая восстанавливается, ремонтируется и разбирается на запасные части подразделениями ВСУ, имеет сложные логистические ситуации и направления, а также учитывает другие факторы экономического и технологического характера.

"Проведенные исследования показали, что структура образования металлолома в результате возможной утилизации трофейной техники состоит из танков (до 30%), бронированной техники для перевозки пехоты (до 40%), автомобильного транспорта разного назначения (до 15%) и другой техники, включая авиационную (до 15%)", – отмечает Александр Шейко.

Однако со сбытом металлолома и его переработкой есть существенные сложности. Так, с одной стороны, действуют высокие экспортные пошлины на вывоз лома. С другой – низкая коммерческая привлекательность, законодательные ограничения и минимальная рентабельность.

Прежде всего стоит отметить, что согласно действующему законодательству уничтоженная или поврежденная военная техника (в т.ч. трофейная) является государственной собственностью. Ее утилизация проводится под контролем Минобороны или уполномоченных структур.

Высоколегированные марки стали в Украине до войны могла перерабатывать одна металлургическая компания и литейные цеха предприятий военно-промышленного комплекса. Сейчас же, с учетом ограниченной работы предприятий, потребности в таком виде лома минимальны, а сама переработка – специфический и сложный процесс.

"В данных условиях подобная производственная деятельность в Украине практически отсутствует", – резюмирует Александр Шейко.

Как сообщал GMK Center, "УАВтормет" просил Министерство стратегических отраслей промышленности Украины урегулировать утилизацию металлолома, который образовался вследствие военных действий на территории страны. Пока ассоциация не получила никакого ответа от Минстратегпрома на свое обращение.

Также ассоциация ранее высказала сомнения в отношении распространенного СМИ утверждения, что вес всей уничтоженной российской техники, которую можно переплавить на лом, составляет 85 тысяч тон. По мнению "УАВтормет" этот показатель значительно ниже, так как часть трофейной военной техники восстанавливается, ремонтируется и разбирается на запасные части. Доля такой техники может достигать 20-40%.

Напомним, по состоянию на 10 мая ВСУ уже уничтожили 1170 российских танков, 2808 боевых бронированных машин, 519 артиллерийских систем, 1980 единиц автомобильной техники.