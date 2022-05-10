В Украине ликвидировано уже 26 тысяч российских военных - Генштаб

Российские оккупационные войска после полномасштабного вторжения 24 февраля потеряли в Украине 26 тысяч человек убитыми, сообщает по состоянию на 10 мая Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. В частности, за последние сутки это число выросло на 350 человек.

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Также в Генштабе заявили об уничтожении 1170 российских танков (+25 за день), 2808 боевых бронированных машин (+44 за день), 519 артиллерийских систем (+6), 185 ракетных систем залпового огня, 1980 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+10) и 41 единицы специальной техники.

Кроме того, российская армия потеряла 87 средств противовоздушной обороны, 199 самолетов, 158 вертолетов, 380 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня (+3 за день), 12 кораблей и катеров, а также 94 крылатых ракеты.

Отметим при этом, что накануне власти Запорожской области заявили, что российские военные расстреляли около 20 своих автомобилей, только чтобы не ехать на линию фронта.

В свою очередь, в Министерстве обороны США же заявили, что "неподтвержденные сообщения" о том, что российские войска и офицеры среднего звена на различных уровнях, вплоть до уровня батальона, отказываются подчиняться приказам наступать на украинские позиции на Донбассе.

Напомним также, что в последние дни украинская армия проводит наступление на севере Харьковской области и освободила ряд сел к востоку и северо-востоку от областного центра, оккупированных ранее российскими войсками.