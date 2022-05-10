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В Украине ликвидировано уже 26 тысяч российских военных - Генштаб
Российские оккупационные войска после полномасштабного вторжения 24 февраля потеряли в Украине 26 тысяч человек убитыми, сообщает по состоянию на 10 мая Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. В частности, за последние сутки это число выросло на 350 человек.
Также в Генштабе заявили об уничтожении 1170 российских танков (+25 за день), 2808 боевых бронированных машин (+44 за день), 519 артиллерийских систем (+6), 185 ракетных систем залпового огня, 1980 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+10) и 41 единицы специальной техники.
Кроме того, российская армия потеряла 87 средств противовоздушной обороны, 199 самолетов, 158 вертолетов, 380 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня (+3 за день), 12 кораблей и катеров, а также 94 крылатых ракеты.
Отметим при этом, что накануне власти Запорожской области заявили, что российские военные расстреляли около 20 своих автомобилей, только чтобы не ехать на линию фронта.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В свою очередь, в Министерстве обороны США же заявили, что "неподтвержденные сообщения" о том, что российские войска и офицеры среднего звена на различных уровнях, вплоть до уровня батальона, отказываются подчиняться приказам наступать на украинские позиции на Донбассе.
Напомним также, что в последние дни украинская армия проводит наступление на севере Харьковской области и освободила ряд сел к востоку и северо-востоку от областного центра, оккупированных ранее российскими войсками.