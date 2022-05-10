В Україні ліквідовано вже 26 тисяч російських військових – Генштаб

Російські окупаційні війська після повномасштабного вторгнення 24 лютого втратили в Україні 26 тисяч людей убитими, повідомляє станом на 10 травня Генеральний штаб Збройних сил України. Зокрема, за останню добу ця кількість зросла на 350 осіб.

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Також у Генштабі заявили про знищення 1170 російських танків (+25 за день), 2808 бойових броньованих машин (+44 за день), 519 артилерійських систем (+6), 185 ракетних систем залпового вогню, 1980 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+10) та 41 одиниці спеціальної техніки.

Крім того, російська армія втратила 87 засобів протиповітряної оборони, 199 літаків, 158 вертольотів, 380 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня (+3 за день), 12 кораблів і катерів, а також 94 крилаті ракети.

Зазначимо при цьому, що напередодні влада Запорізької області заявила, що російські військові розстріляли близько 20 своїх автомобілів, аби не їхати на лінію фронту.

В свою чергу, в Міністерстві оборони США заявили, що бачать "непідтверджені повідомлення" про те, що російські війська та офіцери середньої ланки на різних рівнях, аж до рівня батальйону, відмовляються підкорятися наказам наступати на українські позиції на Донбасі.

Нагадаємо також, що останніми днями українська армія проводить наступ на півночі Харківської області та звільнила ряд сіл на схід та північний схід від обласного центру, окупованих раніше російськими військами.