У Харківській області війська РФ масово відходять із окупованої Борової на північ - селищна рада

Борівська селищна рада заявляє, що станом на 9 травня спостерігається масовий відхід російських військ у бік Куп'янська. Про це повідомляється на її сторінці у Facebook.

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"З учорашнього дня спостерігається масовий вихід військ РФ з території Борової та Богуславки в напрямку Куп’янська. Водночас, за данимии аерофотозйомки, велика кількість живої сили і техніки окупантів залишається в селах Ізюмське, Дружелюбівка, Ольгівка, Чернещина, Першотравневе, Підвисоке, Гороховатка, Бахтин. В полях поблизу сіл замаскована ворожа техніка", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що для мирних жителів таке зосередження ворожих військ несе збезпекові загрози. Також небезпечно зараз відвідувати ліси, посадки, зокрема в місцях, де перебували російські військові, бо там можуть бути міни і розтяжки.

"В окупованих селах загарбники розміщуються в закладах соціальної інфраструктури та розселяються в пустих будинках місцевих жителів. Ймовірно, у рашистів наразі є проблеми з забезпеченням та не вистачає продовольства, оскільки вони відловлюють на вулицях курей, качок, гусей, а також відбирають або обмінюють у місцевих мешканців свиней та продукти харчування", - описуює ситуацію місцева влада.

При цьому на території громади вже довгий час немає електрики, мобільного зв'язку, інтернету, працюють лише деякі магазини та аптеки, проте асортимент товарів у них дуже обмежений.

"У відео з села Піски-Радьківські, яке поширюють сепаратистські та російські пабліки... автори зйомки показали, як дбайливо російські загарбники чепурять пам’ятник переможцям над фашизмом та алею пам’яті. При цьому у відео чомусь ретельно приховано місцевість навколо. Очевидно, правдиві кадри зі зруйнованими будівлями, розстріляними автівками та порожніми вулицями порушили б сценарій традиційного для росії інформаційного продукту, який розказує про "освобожденіє" українців і в який так свято вірить пересічний росіянин", - додали у селищній раді.

Нагадаємо також, що останніми днями українська армія звільнила декілька сіл на схід та північний схід від Харкова, окупованих раніше російськими військами.