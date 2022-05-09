В Харьковской области войска РФ массово отходят из оккупированной Боровой на север - поссовет

Боровской поселковый совет заявляет, что по состоянию на 9 мая наблюдается массовый отход российских войск в сторону Купянска. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

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"Со вчерашнего дня наблюдается массовый выход войск РФ с территории Боровой и Богуславки в направлении Купянска. В то же время, по данным аэрофотосъемки, большое количество живой силы и техники оккупантов остается в селах Изюмское, Дружелюбовка, Ольговка, Чернещина, Першотравневое, Подвысокое, Гороховатка, Бахтин. В полях близ сел замаскирована вражеская техника", - сказано в сообщении.

Отмечается, что для мирных жителей такое сосредоточение вражеских войск несет значительные угрозы безопасности. Также опасно сейчас посещать леса, посадки, в том числе в местах, где находились российские военные, поскольку там могут быть мины и растяжки.

"В оккупированных селах захватчики размещаются в заведениях социальной инфраструктуры и расселяются в пустых домах местных жителей. Вероятно, у рашистов сейчас есть проблемы с обеспечением и не хватает продовольствия, поскольку они отлавливают на улицах кур, уток, гусей, а также отбирают или обменивают у местных жителей свиней и продукты питания", - описывают ситуацию местные власти.

При этом на территории общины уже долгое время нет электричества, мобильной связи, интернета, работают лишь некоторые магазины и аптеки, однако ассортимент товаров в них очень ограничен.

"В видео из села Пески-Радьковские, распространяемом сепаратистскими и российскими пабликами... авторы съемки показали, как бережно российские захватчики прихорашивают памятник победителям фашизма и аллею памяти. При этом в видео почему-то тщательно скрыта местность вокруг. Очевидно, правдивые кадры с разрушенными зданиями, расстрелянными автомобилями и пустыми улицами нарушили бы сценарий традиционного для России информационного продукта, рассказывающего об "освобождении" украинцев и в который так свято верит рядовой россиянин", - добавили в поссовете.

Напомним также, что в последние дни украинская армия освободила ряд сел к востоку и северо-востоку от Харькова, оккупированных ранее российскими войсками.