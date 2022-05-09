На Запоріжжі російські окупанти обстріляли свої автомобілі, щоб не їхати на лінію фронту

Морально-психологічний стан особового складу армії країни-агресора РФ залишається низьким, відзначається системне вживання алкогольних напоїв та дезертирство. А в окупованих Пологах Запорізької області російські військові розстріляли близько 20 своїх автомобілів, аби не їхати на лінію фронту.

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Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

Наголошується, що ворог активних бойових дій не проводить, але постійно обстрілює позиції українських військ з артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню. Під обстрілами знаходяться міста Пологи та Гуляйполе.

У Пологах внаслідок ворожих атак горіли житлові будівлі, пожежники загасили вогонь. Також у місті Гуляйполі внаслідок обстрілу горів житловий будинок, пожежу теж було ліквідовано.

Командування одного з батальйонів Сил оборони Запорізького краю повідомило, що російські військові використали важку вогнеметну систему "Солнцепек", якій вони часто загрожували українським захисникам, по своїх же позиціях, цим фактично "випалили" окупантів з української землі.

Морально-психологічний стан особового складу окупантів залишається низьким, відзначається системне вживання алкогольних напоїв та дезертирство. Підрозділи росіян нарікають на неефективність атак на позиції сил оборони Запорізького краю в районі Гуляйполя.

За повідомленням місцевих жителів, у Пологах російські військові розстріляли близько 20 своїх автомобілів, аби не їхати на лінію фронту, сказавши, що це зробили представники руху опору на тимчасово окупованій території Запорізького краю.

Крім того, напередодні 9 травня жителі міста Токмака, Пологівського району Запорізької області нагадали окупантам, що вони на українській землі тимчасово. Так, на вулицях міста масово почали з'являтися листівки з написом "Перемогли нацизм — переможемо і рашизм".

"Запорізька обласна військова адміністрація застерігає, що сьогодні, 9 травня 2022 року, загарбники планують провести можливі провокації під час показових акцій святкувань під назвою "Безсмертний полк", щоб звинуватити Сили оборони України у знищенні власного народу. Є ймовірність, що росіяни у формі ЗСУ нападатимуть на мирні колони людей, кидатимуть шашки в натовп, відкриватимуть стрілянину", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у зв'язку з напруженою ситуацією безпеки евакуаційні коридори у напрямку міста Запоріжжя будуть відкриті виключно на в'їзд до обласного центру, оскільки на в'їзд у Запоріжжя вже кілька діб очікує велика кількість машин. Отже, таким чином, виїзд із міста тимчасово обмежений. Керівництво ЗОВА просить усіх поставитися з розумінням до цього.

"Пам'ятаєте, за нинішніх умов у ворога немає іншого виходу, окрім як намагатися й надалі пробивати українську оборону в надії, що "настане перемога", але поки що у них це не дуже виходить, а всі "завоювання" оплачені великими втратами військ, техніки і репутації. Тому по мірі отримання ЗСУ сучасної західної зброї справа знищення України взагалі стає для Путіна нездійсненим завданням", — наголосили у ЗОВА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України впевнено тримають оборону Запорізької області і вже переходять у контрнаступ.