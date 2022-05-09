В Запорожской области российские оккупанты обстреляли свои автомобили, чтобы не ехать на линию фронта

Морально-психологическое состояние личного состава армии страны-агрессора РФ остается низким, отмечается системное употребление алкогольных напитков и дезертирство. А в оккупированных Пологах Запорожской области российские военные расстреляли около 20 своих автомобилей, только чтобы не ехать на линию фронта.

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Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

Отмечается, что враг активных боевых действий не проводит, но постоянно обстреливает позиции украинских войск из артиллерии, в том числе реактивных систем залпового огня. Под обстрелами находятся города Пологи и Гуляйполе.

В Пологах в результате вражеских атак горели жилые постройки, пожарные потушили огонь. Также в городе Гуляйполе в результате обстрела горел жилой дом, пожар тоже был ликвидирован.

Командование одного из батальонов Сил обороны Запорожского края сообщило, что российские военные использовали тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", которой они часто угрожали украинским защитникам, по своим же позициям, этим фактически "выжгли" оккупантов с украинской земли.

Морально-психологическое состояние личного состава оккупантов остается низким, отмечается системное употребление алкогольных напитков и дезертирство. Подразделения россиян жалуются на неэффективность атак на позиции сил обороны Запорожского края в районе Гуляйполя.

По сообщению местных жителей, в Пологах российские военные расстреляли около 20 своих автомобилей, только чтобы не ехать на линию фронта, сказав, что это сделали представители движения сопротивления на временно оккупированной территории Запорожского края.

Кроме того, накануне 9 мая жители города Токмака, Пологовского района Запорожской области напомнили оккупантам, что они на украинской земле временно. Так, на улицах города массово начали появляться открытки с надписью "Победили нацизм — победим и рашизм".

"Запорожская областная военная администрация предостерегает, что сегодня, 9 мая, захватчики планируют провести возможные провокации во время показательных акций празднований под названием "Бессмертный полк", чтобы обвинить Силы обороны Украины в уничтожении собственного народа. Есть вероятность, что россияне, переодетые в форму ВСУ, будут нападать на мирные колонны людей, бросать шашки в толпу, открывать стрельбу", — говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с напряженной ситуацией безопасности эвакуационные коридоры в направление города Запорожья будут открыты исключительно на въезд в областной центр, так как на въезд в Запорожье уже несколько суток ожидает большое количество машин. Следовательно, таким образом, выезд из города временно ограничен. Руководство ЗОВА просит всех отнестись с пониманием.

"Помните, в нынешних условиях у врага нет другого выхода, кроме как пытаться и дальше пробивать украинскую оборону в надежде, что "наступит победа", но пока у них это не очень получается, а все "завоевания" оплачены большими потерями войск, техники и репутации. Поэтому по мере получения ВСУ современного западного оружия дело уничтожения Украины вообще становится для Путина неподъемной задачей", — подчеркнули в ЗОВА.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины уверенно держат оборону Запорожской области и уже переходят в контрнаступление.