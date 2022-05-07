- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Умер мэр оккупированного Токмака
7 мая стало известно о смерти городского главы временного оккупированного Токмака (Запорожская область) Игоря Котелевского. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на ОВА региона.
"Сегодня, 7 мая, 2022 года ушел из жизни мэр Токмака Игорь Котелевский. Эту информацию подтвердил руководитель Пологовской РГА Артур Крупский. Обстоятельства смерти выясняются", — сообщили в ОВА.
В издании уточняют, что есть неофициальная причина смерти мэра — самоубийство. Котелевский трижды избирался на должность городского головы Токмака.
В 2010 и 2015 году, а также на местных выборах 2020, на которых выдвигался от "Оппозиционной платформы - За жизнь".Подписывайтесь на наш Telegram канал
15 апреля глава Пологовской райадминистрации сообщил, что Игорь Котелевский после оккупации сложил полномочия, но находился в городе.