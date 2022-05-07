Умер мэр оккупированного Токмака

7 мая стало известно о смерти городского главы временного оккупированного Токмака (Запорожская область) Игоря Котелевского. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на ОВА региона.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Сегодня, 7 мая, 2022 года ушел из жизни мэр Токмака Игорь Котелевский. Эту информацию подтвердил руководитель Пологовской РГА Артур Крупский. Обстоятельства смерти выясняются", — сообщили в ОВА.

В издании уточняют, что есть неофициальная причина смерти мэра — самоубийство. Котелевский трижды избирался на должность городского головы Токмака.

В 2010 и 2015 году, а также на местных выборах 2020, на которых выдвигался от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

15 апреля глава Пологовской райадминистрации сообщил, что Игорь Котелевский после оккупации сложил полномочия, но находился в городе.