Она пережила Холокост, но не вторжение России: в подвале Мариуполя умерла 91-летняя Ванда Объедкова

О смерти Ванды Семеновны Объедковой сообщил в своем Twitter Государственный музей Аушвиц-Биркенау.

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В возрасте 10 лет Ванда Объедкова пережила немецкую оккупацию. Тогда она пряталась в Мариуполе в подвале.

Теперь она тоже пряталась в подвале — на этот раз от российских войск. Здесь и умерла.

Напомним, в заблокированном российской армией Мариуполе оккупационные войска проникают в уцелевшие квартиры и вывозят имущество, преимущественно бытовую технику.

Причем оккупационные войска не только сбрасывают бомбы на "Азовсталь", но и хаотически обстреливают жилой сектор, куда только накануне пустили гражданских лиц.

Напомним, войска РФ безуспешно пытаются сломить сопротивление защитников Мариуполя. Российская авиация нанесла мощные удары по "Азовстали".