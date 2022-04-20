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Вона пережила Голокост, але не вторгнення Росії: у підвалі Маріуполя померла 91-річна Ванда Об'єдкова
Про смерть Ванди Семенівни Об'єдкової повідомив у Twitter Державний музей Аушвіц-Біркенау.
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У віці 10 років Ванда Об'єдкова пережила німецьку окупацію. Тоді вона ховалась у Маріуполі у підвалі.
Тепер вона теж ховалась у підвалі — цього разу від російських військ. Тут і померла.
Нагадаємо, у заблокованому російською армією Маріуполі окупаційні війська проникають у вцілілі квартири та вивозять майно, переважно побутову техніку.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Причому окупаційні війська не лише скидають бомби на "Азовсталь", а й хаотично обстрілюють житловий сектор, куди лише напередодні пустили цивільних осіб.
Нагадаємо, війська РФ безуспішно намагаються зламати опір захисників Маріуполя. Російська авіація завдала потужних ударів по "Азовсталі".