Вона пережила Голокост, але не вторгнення Росії: у підвалі Маріуполя померла 91-річна Ванда Об'єдкова

Про смерть Ванди Семенівни Об'єдкової повідомив у Twitter Державний музей Аушвіц-Біркенау.

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У віці 10 років Ванда Об'єдкова пережила німецьку окупацію. Тоді вона ховалась у Маріуполі у підвалі.

Тепер вона теж ховалась у підвалі — цього разу від російських військ. Тут і померла.

Нагадаємо, у заблокованому російською армією Маріуполі окупаційні війська проникають у вцілілі квартири та вивозять майно, переважно побутову техніку.

Причому окупаційні війська не лише скидають бомби на "Азовсталь", а й хаотично обстрілюють житловий сектор, куди лише напередодні пустили цивільних осіб.

Нагадаємо, війська РФ безуспішно намагаються зламати опір захисників Маріуполя. Російська авіація завдала потужних ударів по "Азовсталі".