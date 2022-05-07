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Помер мер окупованого Токмака
7 травня стало відомо про смерть міського голови тимчасового окупованого Токмака (Запорізька область) Ігоря Котелевського. Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на ОВА регіону.
"Сьогодні, 7 травня, 2022 року пішов із життя мер Токмака Ігор Котелевський. Цю інформацію підтвердив керівник Пологівської РДА Артур Крупський. Обставини смерті з'ясовуються", - повідомили в ОВД.
У виданні уточнюють, що неофіційна причина смерті мера — самогубство. Котелевський тричі обирався на посаду міського голови Токмака.
У 2010 та 2015 роках, а також на місцевих виборах 2020, на яких висувався від "Опозиційної платформи - За життя".Підписуйтеся на наш YouTube канал
15 квітня голова Пологівської райадміністрації повідомив, що Ігор Котелевський після окупації склав повноваження, але перебував у місті.