В Запорожье ограничили выезд из города

Эвакуационные коридоры в направление Запорожья будут открыты исключительно на въезд в областной центр, в связи с напряженной ситуацией с безопасностью.

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Об этом сообщила Запорожская областная государственная администрация.

"Сейчас главная задача переместить большое количество машин в Запорожье, ожидающих въезда уже несколько суток", — подчеркнули в ОГА.

Какой период времени выезд из города будет ограничен, не уточняется.

Напомним, 7 мая всех женщин, детей и пожилых людей эвакуировали из "Азовстали" в заблокированном Мариуполе.

Однако, на территории завода остаются украинские военные, защищающие территорию предприятия от российских войск, превосходящих количество. Среди украинцев много раненых.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский анонсировал второй этап эвакуационной миссии из "Азовстали" в Марицполе – раненых и медиков. Преимущественно мариупольцев эвакуируют в Запорожье.