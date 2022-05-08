Украина готовится эвакуировать раненых и медиков из "Азовстали", — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал второй этап эвакуационной миссии из "Азовстали" в Марицполе – раненых и медиков. Об этом глава государства сообщил в своем обращении к украинцам.

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"И готовим сейчас второй этап эвакуационной миссии. Конечно, если все выполнят договоренности. Конечно, если не будет лжи", — отметил гарант.

Он добавил, что украинские власти также активно работают и над тем, чтобы увезти военных из заблокированного Мариуполя.

Напомним, 7 мая всех женщин, детей и пожилых людей эвакуировали из "Азовстали". Эвакуация из заблокированного оккупантами предприятия проводилась несколько дней при поддержке ООН и Красного Креста.

Однако, на территории завода остаются украинские военные, защищающие территорию предприятия от российских войск, превосходящих количество. Среди украинцев много раненых.