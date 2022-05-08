Україна готується евакуювати поранених та медиків з "Азовсталі", — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував другий етап евакуаційної місії з "Азовсталі" у Маріцполі – поранених та медиків. Про це глава держави повідомив у своєму зверненні до українців.

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"І готуємо зараз другий етап евакуаційної місії. Звичайно, якщо всі виконають домовленості. Звичайно, якщо не буде брехні", - зазначив гарант.

Він додав, що українська влада також активно працює і над тим, щоб вивезти військових із заблокованого Маріуполя.

Нагадаємо, 7 травня всіх жінок, дітей та літніх людей евакуювали з "Азовсталі". Евакуація із заблокованого окупантами підприємства проводилася кілька днів за підтримки ООН та Червоного Хреста.

Проте, на території заводу залишаються українські військові, які захищають територію підприємства від російських військ, що перевершують кількість. Серед українців багато поранених.