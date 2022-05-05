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В Запорожье с 8 по 10 мая вводят длительный комендантский час
В Запорожье с 19:00 8 мая до 05:00 10 мая продлится комендантский час, во время которого можно будет выходить только в убежище в случае объявления тревоги и выгуливать домашних животных возле собственного дома.
Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
"В Запорожье снова будет длительный комендантский час. По решению военных он продлится с 19:00 8 мая до 5:00 10 мая", — говорится в сообщении.
По его словам, соблюдение комендантского часа будет контролироваться правоохранителями, военнослужащими и бойцами подразделений территориальной обороны.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Оставайтесь в этот период дома. Во время комендантского часа можно выходить только в убежища в случае объявления тревоги. В случае необходимости выгула домашних животных делайте это рядом с собственным домом и имея при себе документы. Время прогулки нужно максимально сократить", – добавил секретарь горсовета.
Напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что 7, 8 и 9 мая все запланированные в городе мероприятия отменяются, а также призвал горожан оставаться дома или покинуть территорию города.