У Запоріжжі з 8 по 10 травня запроваджують тривалу комендантську годину

У Запоріжжі з 19:00 8 травня до 05:00 10 травня триватиме комендантська година, під час якої можна буде виходити лише до сховищ у випадку оголошення тривоги та вигулювати домашніх тварин біля власного дому.

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Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"У Запоріжжі знову буде довга комендантська година. За рішенням військових вона триватиме з 19:00 8 травня до 5:00 10 травня", — йдеться у повідомленні.

За його словами, дотримання комендантської години контролюватимуть правоохоронці, військовослужбовці та бійці підрозділів територіальної оборони.

"Залишайтесь у цей період вдома. Під час комендантської години можна виходити лише до сховищ у випадку оголошення тривоги. У разі необхідності вигулу домашніх тварин робіть це поряд з власним будинком та маючи при собі документи. Час прогулянки потрібно максимально скоротити", — додав секретар міськради.

Нагадаємо, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що 7, 8 та 9 травня всі заплановані у місті заходи скасовуються, а також закликав городян залишатися вдома або залишити територію міста.