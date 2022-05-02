У Харкові скоротили тривалість комендантської години

Комендантська година у Харкові з 2 травня розпочинатиметься не з 20:00, а з 21:00. Про це заявив голова облдержадміністрації Олег Синегубов.

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"З сьогоднішнього дня, 2 травня, комендантська година буде щодня починатися о 21:00 і триватиме до 6:00", - заявив Синегубов.

Він наголосив, що в цей час заборонено пересуватися містом пішки та на транспорті.

"Не покидайте дома та намагайтеся бути в укриттях!" - рекомендував Синєгубов.

Раніше комендантська година в Харків починалася о 20:00 і тривала до 6:00.

Нагадаємо, на Слобожанському напрямку російські загарбники частково блокують Харків та обстрілюють його зі ствольної та реактивної артилерії.

Причому у Хмельницькій та Одеській областях у Великодню ніч скасовували комендантську годину.

При цьому влада попереджала, що в Харківській та Сумській областях можуть активізуватися диверсійно-розвідувальні групи РФ.