Українська армія деокупувала майже тисячу населених пунктів

На території Житомирської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей деокуповано 919 населених пунктів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко під час брифінгу.

"На деокупованих територіях Житомирської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей розташовано понад 11 тисяч населених пунктів. Понад три тисячі з них перебували або перебувають під окупацією. Наразі деокуповано 919 населених пунктів", — зазначив він.

Тимошенко уточнив, що у 29% деокупованих населених пунктів уже відновили роботу органи місцевого самоврядування та виконавчі органи. Ще у 192 населених пунктах розпочали роботу гуманітарні штаби.

Заступник голови ВП додав: газове забезпечення відновлено у понад 280 населених пунктів, постачання електроенергії – більш ніж у 300; робота АЗС – 83, медичних закладів – 256, Національної поліції – 336, установ з надання соціальних послуг – понад 250.

За словами Тимошенко в частині Харківської області досі точаться бої, але регіон активно відновлює свою інфраструктуру — у звільнених від загарбників селах Ольхівка та Мала Рогань електропостачання відновлено у 140 споживачів.

"Чернігівська область активно відновлюється після бойових дій. Електропостачання відновлено на 97%. Вода майже у всьому регіоні, окрім Чернігова, де зруйновано три із п'яти водопровідних насосних станцій. Розміновані села Ягідне, Лукашівка, Нова Басань, Новий Биків та частково Чернігів. Дорожники поступово розчищають трасу М-01. Після наполегливих боїв тут було чимало спаленої техніки окупанта, уламків від снарядів. Вже очищено 25 км. Загалом за час бойових дій у Чернігівській області було пошкоджено понад 600 км доріг та зруйновано 20 мостів. Трьома з них відновлено тимчасовий проїзд", — підсумував Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб ЗСУ заявив про початок настання ворожих військ на Донбас. Основні зусилля російських окупантів зараз зосереджено на встановленні повного контролю над Донецькою та Луганською областями, а також утриманні вже захоплених територій.