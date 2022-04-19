Украинская армия деоккупировала почти тысячу населенных пунктов

На территории Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей деоккупировано 919 населенных пунктов.

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Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко во время брифинге.

"На деоккупированных территориях Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей расположено более 11 тысяч населенных пунктов. Более трех тысяч из них находились или находятся под оккупацией. В настоящее время деоккупировано 919 населенных пунктов", — отметил он.

Тимошенко уточнил, что в 29% деоккупированных населенных пунктах уже возобновили работу органы местного самоуправления и исполнительные органы. Еще в 192 населенных пунктах начали работу гуманитарные штабы.

Замглавы ОП добавил: газовое обеспечение возобновлено в более 280 населенных пунктов, поставки электроэнергии – более чем в 300. Возобновлена работа: АЗС – 83, медицинских учреждений – 256, Национальной полиции – 336, учреждений по предоставлению социальных услуг – более 250.

По словам Тимошенко, в части Харьковской области до сих пор продолжаются бои, но регион активно восстанавливает свою инфраструктуру — в освобожденных от захватчиков селах Ольховка и Малая Рогань электроснабжение восстановлено у 140 потребителей.

"Черниговская область активно восстанавливается после боевых действий. Электроснабжение восстановлено на 97%. Вода почти во всем регионе, кроме Чернигова, где разрушены три из пяти водопроводных насосных станций. Разминированы села Ягодное, Лукашевка, Новая Басань, Новый Быков и частично Чернигов. Дорожники постепенно расчищают трассу М-01. После упорных боев здесь было немало сожженной техники оккупанта, обломков от снарядов. Уже очищено 25 км. Всего за время боевых действий в Черниговской области было повреждено более 600 км дорог и разрушено 20 мостов. По трем из них восстановлен временный проезд", — подытожил Тимошенко.

Напомним, ранее Генеральный штаб ВСУ заявил о начале наступления вражеских войск на Донбассе. Основные усилия российских оккупантов сейчас сосредоточены на установлении полного контроля над Донецкой и Луганской областями, а также удержании уже захваченных территорий.