В Хмельницкой и Днепропетровской областях отменят комендантский час в Пасхальную ночь

При этом на Хмельнитчине еще отменят "сухой закон".

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Так, на Хмельнитчине в Пасхальную ночь отменят комендантский час. А с 23 апреля отменяется запрет на продажу алкоголя. Однако будут действовать отдельные ограничения: разрешено продавать алкоголь в торговой сети с 10:00 до 17:00, в заведениях общественного питания с 10:00 до 21:00.

"В ночь с 23 на 24 апреля комендантского часа не будет. Однако напоминаю, праздники должны пройти безопасно. Не пренебрегайте сигналами тревоги!", - сообщил председатель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

В свою очередь об отмене комендантского часа в Днепропетровской области сообщил председатель Днепропетровского областного совета, заместитель руководителя совета обороны региона Николай Лукашук на своей странице в Facebook.

"Все верующие смогут посетить богослужение. Руководители органов местного самоуправления уже получили указание не выключать уличное освещение и при необходимости увеличить количество общественного транспорта. Употреблять алкогольные напитки в общественных местах людям запрещено", – написал Николай Лукашук.

Напомним, что власти призвали украинцев быть бдительными и осторожными во время празднования Пасхи, поскольку в это время в Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Сумской областях могут активизироваться диверсионно-разведывательные группы РФ.