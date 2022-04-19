На Хмельниччині та Дніпропетровщині скасують комендантську годину у Великодню ніч

При цьому на Хмельниччині ще скасують "сухий закон".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Так, на Хмельниччині у Великодню ніч скасують комендантську годину. А з 23 квітня скасовується заборона на продаж алкоголю. Проте діятимуть окремі обмеження: дозволено продавати алкоголь у торговельній мережі з 10:00 до 17:00, у закладах громадського харчування з 10:00 до 21:00.

"У ніч із 23 на 24 квітня комендантської години не буде. Проте нагадую, свята мають пройти безпечно. Не нехтуйте сигналами тривоги!", - повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

У свою чергу про відміну комендантської години у Дніпропетровській області повідомив голова Дніпропетровської обласної ради, заступник керівника ради оборони регіону Микола Лукашук на своїй сторінці у Facebook .

"Всі віруючі зможуть відвідати богослужіння. Керівники органів місцевого самоврядування вже отримали вказівку не вимикати вуличне освітлення та за необхідності збільшити кількість громадського транспорту. Вживати алкогольні напої у громадських місцях людям заборонено", – написав Микола Лукашук.

Нагадаємо, що влада закликала українців бути пильними та обережними під час святкування Великодня, оскільки в цей час у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській та Сумській областях можуть активізуватися диверсійно-розвідувальні групи РФ .