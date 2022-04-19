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На Хмельниччині та Дніпропетровщині скасують комендантську годину у Великодню ніч
При цьому на Хмельниччині ще скасують "сухий закон".
Так, на Хмельниччині у Великодню ніч скасують комендантську годину. А з 23 квітня скасовується заборона на продаж алкоголю. Проте діятимуть окремі обмеження: дозволено продавати алкоголь у торговельній мережі з 10:00 до 17:00, у закладах громадського харчування з 10:00 до 21:00.
"У ніч із 23 на 24 квітня комендантської години не буде. Проте нагадую, свята мають пройти безпечно. Не нехтуйте сигналами тривоги!", - повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.
У свою чергу про відміну комендантської години у Дніпропетровській області повідомив голова Дніпропетровської обласної ради, заступник керівника ради оборони регіону Микола Лукашук на своїй сторінці у Facebook .Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Всі віруючі зможуть відвідати богослужіння. Керівники органів місцевого самоврядування вже отримали вказівку не вимикати вуличне освітлення та за необхідності збільшити кількість громадського транспорту. Вживати алкогольні напої у громадських місцях людям заборонено", – написав Микола Лукашук.
Нагадаємо, що влада закликала українців бути пильними та обережними під час святкування Великодня, оскільки в цей час у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській та Сумській областях можуть активізуватися диверсійно-розвідувальні групи РФ .