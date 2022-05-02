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Общество
Дата публикации

В Харькове сократили продолжительность комендантского часа

харьков
Харьков. Фото: Википедия

Комендантский час в Харькове со 2 мая будет начинаться не с 20:00, а с 21:00. Об этом заявил глава обладминистрации Олег Синегубов.

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"С сегодняшнего дня, 2 мая, комендантский час будет ежедневно начинаться в 21:00 и продлится до 6:00", — заявил Синегубов.

Он подчеркнул, что в это время запрещено передвигаться по городу пешком и на транспорте.

"Не покидайте дома и старайтесь быть в укрытиях!" — рекомендовал Синегубов.

Ранее комендантский час в Харькове начинался в 20:00 и продолжался до 6:00.

Напомним, на Слобожанском направлении российские захватчики частично блокируют Харьков и обстреливают его из ствольной и реактивной артиллерии.

Причем в Хмельницкой и Одесской областях в Пасхальную ночь отменяли комендантский час

При этом власти предупреждали, что в Харьковской и Сумской областях могут активизироваться диверсионно-разведывательные группы РФ.

Автор:
Сергей Горелов