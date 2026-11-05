UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,54

--0,13

EUR

51,25

+0,19

Наличный курс:

USD

46,32

46,05

EUR

52,04

51,70

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Карп в Украине подешевел почти на 22%: сколько стоит озерная рыба в разных областях

рыба
Прудовая рыба в Украине преимущественно дешевела / Freepik

В сентябре 2026 года средняя цена карпа в Украине снизилась примерно до 133 грн/кг против 170 грн/кг в августе. Подешевел также белый амур, тогда как толстолоб остался в пределах предыдущих цен. В то же время, стоимость рыбы существенно отличается в зависимости от региона.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Госагентство по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Методически технологическим центром по аквакультуре Госрыбагентства проведен анализ ценовых предложений на прудовую рыбу в Украине в конце лета и начале осени 2026 года. Исследование показало тенденцию к снижению стоимости отдельных видов товарной рыбы в сентябре по сравнению с августом.

Сколько стоит карп

По данным мониторинга, в августе карпа продавали преимущественно за 150–180 грн/кг. В сентябре цены снизились до 120–160 грн/кг.

Самые дешевые предложения зафиксировали в Винницкой и Хмельницкой областях – по 120 грн/кг. В Житомирской, Киевской и Ровенской областях рыба стоила около 130 грн/кг, в Черновицкой – 140 грн/кг, а в Сумской – 160 грн/кг.

Таким образом, средняя стоимость карпа по сравниваемым предложениям уменьшилась примерно на 22%. Одной из причин могло стать увеличение предложения рыбы из-за сезонного лова.

Как изменились цены на другую рыбу

В сентябре толстолобая продавали за 65–80 грн/кг против примерно 75 грн/кг в августе. Белый амур подешевел: если в августе его стоимость достигала 200 грн/кг, то в сентябре составляла преимущественно 120–140 грн/кг.

Щуке предлагали примерно за 150–200 грн/кг, европейского сома – около 150 грн/кг.

Где рыба стоит дороже всего

По данным мониторинга региональный диапазон цен на карпа составлял от 100 грн/кг в Черниговской области до 300 грн/кг в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Другие виды также имели значительный разброс цен: толстолоб - 70-165 грн/кг; белый амур – 85–210 грн/кг; карась серебристый – 50–175 грн/кг; щука – 95–235 грн/кг; сом – 80–195 грн/кг.

Отдельно исследовали цены на зарыбок. В сентябре годовалого карпа предлагали приблизительно за 140 грн, толстолобая – за 80–100 грн, белого амура – за 150 грн, карася – за 50–70 грн. Цены зависят от возраста и масс рыбы.

Напомним, в октябре в Украине начался прием заявок на получение государственной финансовой поддержки для предприятий и фермеров, занимающихся разведением, содержанием и выращиванием пресноводной рыбы .

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности