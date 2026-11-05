Карп в Украине подешевел почти на 22%: сколько стоит озерная рыба в разных областях

В сентябре 2026 года средняя цена карпа в Украине снизилась примерно до 133 грн/кг против 170 грн/кг в августе. Подешевел также белый амур, тогда как толстолоб остался в пределах предыдущих цен. В то же время, стоимость рыбы существенно отличается в зависимости от региона.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Госагентство по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Методически технологическим центром по аквакультуре Госрыбагентства проведен анализ ценовых предложений на прудовую рыбу в Украине в конце лета и начале осени 2026 года. Исследование показало тенденцию к снижению стоимости отдельных видов товарной рыбы в сентябре по сравнению с августом.

Сколько стоит карп

По данным мониторинга, в августе карпа продавали преимущественно за 150–180 грн/кг. В сентябре цены снизились до 120–160 грн/кг.

Самые дешевые предложения зафиксировали в Винницкой и Хмельницкой областях – по 120 грн/кг. В Житомирской, Киевской и Ровенской областях рыба стоила около 130 грн/кг, в Черновицкой – 140 грн/кг, а в Сумской – 160 грн/кг.

Таким образом, средняя стоимость карпа по сравниваемым предложениям уменьшилась примерно на 22%. Одной из причин могло стать увеличение предложения рыбы из-за сезонного лова.

Как изменились цены на другую рыбу

В сентябре толстолобая продавали за 65–80 грн/кг против примерно 75 грн/кг в августе. Белый амур подешевел: если в августе его стоимость достигала 200 грн/кг, то в сентябре составляла преимущественно 120–140 грн/кг.

Щуке предлагали примерно за 150–200 грн/кг, европейского сома – около 150 грн/кг.

Где рыба стоит дороже всего

По данным мониторинга региональный диапазон цен на карпа составлял от 100 грн/кг в Черниговской области до 300 грн/кг в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Другие виды также имели значительный разброс цен: толстолоб - 70-165 грн/кг; белый амур – 85–210 грн/кг; карась серебристый – 50–175 грн/кг; щука – 95–235 грн/кг; сом – 80–195 грн/кг.

Отдельно исследовали цены на зарыбок. В сентябре годовалого карпа предлагали приблизительно за 140 грн, толстолобая – за 80–100 грн, белого амура – за 150 грн, карася – за 50–70 грн. Цены зависят от возраста и масс рыбы.

Напомним, в октябре в Украине начался прием заявок на получение государственной финансовой поддержки для предприятий и фермеров, занимающихся разведением, содержанием и выращиванием пресноводной рыбы .