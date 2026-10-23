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Государство компенсирует до 30% затрат на выращивание рыбы: кто может подать заявку
В Украине начался прием заявок на получение государственной финансовой поддержки для предприятий и фермеров, занимающихся разведением, содержанием и выращиванием пресноводной рыбы.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Госагентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.
Кто и как может подать заявку
Претендовать на частичное возмещение расходов могут юридические лица и физические лица-предприниматели, для которых аквакультура является основным видом экономической деятельности. Заявки принимают через электронную систему Государственный аграрный реестр. Конечный срок подачи документов – 1 ноября 2026 года.
Размер компенсации и направления поддержки
Размер финансовой помощи зависит от месторасположения хозяйства:
- 30% расходов возмещается производителям, работающим на деоккупированных и пострадавших от боевых действий территориях;
- 20% расходов компенсируется рыбным хозяйствам в других регионах Украины.
Поддержку оказывают по двум направлениям:
- частичное возмещение затрат на выращивание рыбопосадочного материала для его последующей продажи;
- частичное возмещение стоимости приобретения рыбопосадочного материала для зарыблення водоемов с целью выращивания товарной рыбы.
Как отметили в ведомстве, программа направлена на увеличение объемов выращивания товарной пресноводной рыбы и рыбопосадочного материала в стране.
Ранее сообщалось. что промысловые рыбаки выловили более 1920 тонн водных биоресурсов. Лидером отлова стал карась серебристый, доля которого составляет около 45% от общего объема и составляет примерно 857 тонн.