10 копеек больше не будут принимать. НБУ готовит новые правила для монет

Национальный банк Украины рассматривает возможность полностью изъять из наличного обращения монеты номиналом 10 копеек. С 1 февраля 2027 г. они могут перестать быть законным платежным средством.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Национального банка Украины.

Постепенное изъятие 10 копеечных монет началось еще 1 октября 2025 года. НБУ прекратил их чеканку, а монеты, попадающие в банки, уже не возвращаются в обращение.

В то же время, ими все еще можно рассчитываться в магазинах и получать их как остальные.

Что изменится с 1 февраля

НБУ предлагает с 1 февраля 2027 года окончательно изъять 10 копеек из обращения.

После этого ими уже нельзя будет оплачивать товары, роботы или услуги.

У юридических лиц и предпринимателей будет до 16 февраля 2027 года, чтобы сдать остатки таких монет в банки для зачисления на счета.

После изъятия 10 копеек наличные расчеты будут округлять до сумм, кратных 50 копейкам.

Суммы от 1 до 24 копеек будут округлять в меньшую сторону до целой гривны, от 25 до 49 копеек — в большей до 50 копеек.

Суммы от 51 до 74 копеек будут округлять до 50 копеек, а от 75 до 99 копеек — до следующей гривны.

Для безналичных платежей округление не будет применяться.

Обменять монеты можно будет до 2030 года

Физическим лицам предложат возможность бесплатно обменивать 10 копеечных монет на другие монеты и банкноты.

До 31 января 2028 это можно будет сделать в любом банке Украины.

С 1 февраля 2028 года по 31 января 2030 года обмен будут осуществлять подразделения НБУ и уполномоченные банки: "ПриватБанк", "Ощадбанк", ПУМБ и "Райффайзен Банк".

Соответствующие изменения содержатся в проекте постановления НБУ, вынесенном на общественное обсуждение.

Напомним, НБУ начал изымать из обращения 10 копеек еще в конце 2025 года. Однако монеты и дальше оставались законным платежным средством: торговые сети, сфера услуг и банки будут принимать их в расчетах, поэтому гражданам не нужно специально обменивать или сдавать такие монеты.