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10 копеек больше не будут принимать. НБУ готовит новые правила для монет

НБУ готовит новые правила для монет
НБУ готовит новые правила для монет

Национальный банк Украины рассматривает возможность полностью изъять из наличного обращения монеты номиналом 10 копеек. С 1 февраля 2027 г. они могут перестать быть законным платежным средством.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Национального банка Украины.

Постепенное изъятие 10 копеечных монет началось еще 1 октября 2025 года. НБУ прекратил их чеканку, а монеты, попадающие в банки, уже не возвращаются в обращение.

В то же время, ими все еще можно рассчитываться в магазинах и получать их как остальные.

Что изменится с 1 февраля

НБУ предлагает с 1 февраля 2027 года окончательно изъять 10 копеек из обращения.

После этого ими уже нельзя будет оплачивать товары, роботы или услуги.

У юридических лиц и предпринимателей будет до 16 февраля 2027 года, чтобы сдать остатки таких монет в банки для зачисления на счета.

После изъятия 10 копеек наличные расчеты будут округлять до сумм, кратных 50 копейкам.

Суммы от 1 до 24 копеек будут округлять в меньшую сторону до целой гривны, от 25 до 49 копеек — в большей до 50 копеек.

Суммы от 51 до 74 копеек будут округлять до 50 копеек, а от 75 до 99 копеек — до следующей гривны.

Для безналичных платежей округление не будет применяться.

Обменять монеты можно будет до 2030 года

Физическим лицам предложат возможность бесплатно обменивать 10 копеечных монет на другие монеты и банкноты.

До 31 января 2028 это можно будет сделать в любом банке Украины.

С 1 февраля 2028 года по 31 января 2030 года обмен будут осуществлять подразделения НБУ и уполномоченные банки: "ПриватБанк", "Ощадбанк", ПУМБ и "Райффайзен Банк".

Соответствующие изменения содержатся в проекте постановления НБУ, вынесенном на общественное обсуждение.

Напомним, НБУ начал изымать из обращения 10 копеек еще в конце 2025 года. Однако монеты и дальше оставались законным платежным средством: торговые сети, сфера услуг и банки будут принимать их в расчетах, поэтому гражданам не нужно специально обменивать или сдавать такие монеты.

Автор:
Татьяна Гойденко

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