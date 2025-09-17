Нацбанк начнет изымать из обращения 10 копеек

С 1 октября 2025 года Национальный банк Украины приступит к постепенному изъятию из наличного обращения монет номиналом 10 копеек. Они и дальше будут оставаться законным платежным средством: торговые сети, сфера услуг и банки будут принимать их в расчетах, поэтому гражданам не нужно специально обменивать или сдавать такие монеты.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ .

В то же время те 10 копеек, которые будут попадать в банки, будут возвращаться в Нацбанк и больше не будут выпускаться в обращение.

В регуляторе объяснили, что такое решение позволит сократить расходы государства и участников наличного обращения на изготовление, обработку, транспортировку и хранение мелких монет. Сегодня в обращении находится около 5,5 миллиарда разменных монет, из которых более 4,1 миллиарда – это именно 10 копеек.

Спрос на них существенно снизился, в то время как их чеканка и обслуживание остаются затратными.

После изъятия монет будут действовать правила округления итоговых сумм в чеках при наличных расчетах. Если сумма истекает от 1 до 24 копеек, она будет закругляться в меньшую сторону до ближайшей гривны, если от 25 до 49 — будет увеличиваться до 50 копеек.

Суммы от 51 до 74 копеек будут округляться в меньшую сторону до 50 копеек, а от 75 до 99 — до ближайшей гривны. При этом во время безналичных расчетов никаких изменений не произойдет — средства будут списываться в копейку.

В Национальном банке отметили, что подобные округления уже применялись после извлечения из обращения монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. По их опыту это не влияет существенно на уровень инфляции, поскольку речь идет о корректировке итоговой суммы в чеке, а не об изменении цен на отдельные товары.

Напомним, в августе 2024 года Национальный банк начал изымать из обращения банкноты номиналом 500 гривен образцов 2003-2007 годов для постепенной их замены на банкноты образца 2014 года и последующих лет выпуска.