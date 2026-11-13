Нефтяные доходы России выросли до пятимесячного максимума на фоне войны в Иране

Октябрьские доходы России от экспорта сырой нефти и нефтепродуктов достигли самого высокого уровня с мая на фоне удорожания нефти из-за продолжающейся войны в Иране. В пятницу, 13 ноября, Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что в прошлом месяце российские нефтяные компании получили почти 21,2 миллиарда долларов экспортной выручки, что примерно на 65% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Более 80% общей выручки пришлось на сырую нефть, поскольку производство и экспорт нефтепродуктов оставались под давлением украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

В то же время боевые действия на Ближнем Востоке — в частности, почти ежедневные атаки на танкеры в Ормузском проливе и интенсивные удары хуситов по энергетической инфраструктуре Саудовской Аравии — подтолкнули стоимость основных российских сортов нефти Urals и ESPO выше 100 долларов за баррель.

Это поддержало спрос на российское сырье, маршрут которого к главным покупателям в Китае и Индии не проходит через Ормузский пролив.

Скачок цен частично поддержал российский федеральный бюджет, около пятой части поступлений которого формирует нефтегазовая отрасль, а годовой дефицит, по обнародованным во вторник правительственным данным, ожидается на уровне 3,2% ВВП.

В то же время, чистые поступления бюджета от нефтяных налогов в октябре составляли около 10 миллиардов долларов, поскольку значительную часть средств съели многомиллиардные рублевые субсидии компаниям для сдерживания цен на внутреннем рынке горючего.

Согласно отчету МЭА, ключевые показатели российского экспорта и переработки в октябре-ноябре выглядят так.

Поставки сырой нефти. В октябре экспорт оставался на уровне предыдущего месяца и составил 5,33 миллиона баррелей в сутки, что примерно на 4% выше прошлогоднего показателя.

Экспорт нефтепродуктов. Показатель достиг 1,49 миллиона баррелей в сутки, став самым высоким с июня, однако остался примерно на треть ниже уровня прошлого года.

Воздействие ударов по НПЗ. В первой половине октября атаки украинских беспилотников снизили объемы переработки на российских заводах, впоследствии Киев сделал двухнедельную паузу на фоне призывов президента США Дональда Трампа стабилизировать цены на горючее перед промежуточными выборами, но сейчас удары по ключевым предприятиям — в частности экспортному заводу в Киришах и крупнейшем НПЗ в Ом.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия теряет покупателей нефти, а скидки на Urals достигли максимума с 2023 года. Тогда Россия предлагала сорт Urals с дисконтом до 33 долларов за баррель из-за конкуренции с ближневосточными поставщиками и сокращения закупок со стороны Индии.