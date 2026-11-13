Россия теряет покупателей нефти: скидки на Urals достигли максимума с 2023 года

Россия предлагает нефть Urals со скидками до $33 за баррель – это самый большой дисконт с апреля 2023 года. Причина — конкуренция с поставщиками Ближнего Востока и сокращение закупок российского сырья Индией.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Объемы экспорта

Несмотря на большие скидки, объемы экспорта остаются относительно стабильными. Из портов Балтики отправляли около 1,5 миллиона баррелей в сутки (или 1,3 миллиона тонн), а из Новороссийска – 762 тысячи баррелей в сутки (или 636 тысяч тонн).

"Наблюдаем рост конкуренции на мировом рынке нефти. Конкурентом для Urals выступают растущие поставки из стран Персидского залива", - отметил аналитик центра "БКС Мир инвестиций" Кирилл Бахтин.

Влияние Индии и стоимость транспортировки

Главной причиной снижения спроса на российское сырье есть высокая стоимость перевозки и изменение приоритетов покупателей. По информации компании Kpler, поставки нефти в Индию через Ормузский пролив в ноябре выросли до 2,1 миллиона баррелей в сутки, тогда как импорт из России сократился до 1,8 миллиона баррелей в сутки.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов подчеркнул, что российское сырье проигрывает конкуренцию из-за дорогостоящего фрахта. Аренда танкера для перевозки 80 тысяч тонн нефти из Новороссийска стоила от $39,9 до $46,9 за баррель, а для партий по 140 тысяч тонн — от $ 26,8 до $ 29,8. В результате стоимость российской нефти с поставкой на западное побережье Индии в декабре снизилась на $2,3 (до $94,38 за баррель), а премия Brent сменилась дисконтом в $2,25 за баррель.

Эксперты отмечают, что рост транзита через Ормузский пролив свидетельствует о постепенном возобновлении судоходства в регионе.

"Учитывая все, доходы российских нефтяников прошли свой максимум. Поставка сырой нефти из стран Ближнего Востока близка к довоенным уровням", - сообщили аналитики инвестиционной компании "Вектор Капитал".

Напомним, Индия впервые с начала войны с Ираном импортирует больше нефти из стран Персидского залива, чем из России. Суточные поставки через Ормузский пролив выросли до 2,1 млн баррелей, в то время как объем российского импорта составляет 1,8 млн баррелей.