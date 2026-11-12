UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,32

--0,18

EUR

50,48

--0,60

Наличный курс:

USD

46,23

46,06

EUR

51,55

51,21

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Россия потеряла первенство в поставках нефти в Индию: почему изменились рыночные потоки

танкер
Нефть из Персидского залива возвращается в Индию / Depositphotos

Индия впервые с начала войны с Ираном импортирует больше нефти из стран Персидского залива, чем из России. Суточные поставки через Ормузский пролив выросли до 2,1 млн баррелей, в то время как объем российского импорта составляет 1,8 млн баррелей.

Как пишет Dilo , Об этом сообщает В Loomberg.

Поставки из Персидского залива

В апреле поток нефти через Ормузский пролив в Индию сократился до 247 тыс. баррелей в день. Для сравнения: в феврале средний показатель составил 2,8 млн баррелей в день.

Поставки упали после атак на суда, фактически заблокировавшие этот морской маршрут на фоне обострения войны между США и Ираном. В настоящее время производители Персидского залива возобновили экспорт по ценам, близким к довоенным.

Совокупный экспорт из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирака и Кувейта в октябре вырос до 15,53 миллиона баррелей в день.

Проблемы российского экспорта и цены

Российский экспорт нефти сократились на 40 000 баррелей в день до 3,63 миллиона за четыре недели до 8 ноября из-за украинских ударов по энергетической инфраструктуре . Российская нефть стала дороже из-за роста стоимости перевозок и доши рейсы.

В то же время производители с Ближнего Востока предлагают конкурентные цены и транспортируют нефть через Ормуз с последующей перегрузкой на танкеры вне водного пути.

Напомним, в августе Индия сократила импорт российской нефти на 16,5% по сравнению с июлем - до примерно 2,1 млн баррелей в сутки. В то же время, поставки из отдельных стран Ближнего Востока возросли. В целом импорт нефти в Индию в последний месяц лета сократился на 8,8% - до 4,44 млн баррелей в сутки.

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности