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Россия потеряла первенство в поставках нефти в Индию: почему изменились рыночные потоки
Индия впервые с начала войны с Ираном импортирует больше нефти из стран Персидского залива, чем из России. Суточные поставки через Ормузский пролив выросли до 2,1 млн баррелей, в то время как объем российского импорта составляет 1,8 млн баррелей.
Как пишет Dilo , Об этом сообщает В Loomberg.
Поставки из Персидского залива
В апреле поток нефти через Ормузский пролив в Индию сократился до 247 тыс. баррелей в день. Для сравнения: в феврале средний показатель составил 2,8 млн баррелей в день.
Поставки упали после атак на суда, фактически заблокировавшие этот морской маршрут на фоне обострения войны между США и Ираном. В настоящее время производители Персидского залива возобновили экспорт по ценам, близким к довоенным.
Совокупный экспорт из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирака и Кувейта в октябре вырос до 15,53 миллиона баррелей в день.
Проблемы российского экспорта и цены
Российский экспорт нефти сократились на 40 000 баррелей в день до 3,63 миллиона за четыре недели до 8 ноября из-за украинских ударов по энергетической инфраструктуре . Российская нефть стала дороже из-за роста стоимости перевозок и доши рейсы.
В то же время производители с Ближнего Востока предлагают конкурентные цены и транспортируют нефть через Ормуз с последующей перегрузкой на танкеры вне водного пути.
Напомним, в августе Индия сократила импорт российской нефти на 16,5% по сравнению с июлем - до примерно 2,1 млн баррелей в сутки. В то же время, поставки из отдельных стран Ближнего Востока возросли. В целом импорт нефти в Индию в последний месяц лета сократился на 8,8% - до 4,44 млн баррелей в сутки.